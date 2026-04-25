Apesar de ser, inegavelmente, uma das marcas de fast food mais conhecidas do mundo, o McDonald’s não é, necessariamente, a maior do setor, ficando atrás de concorrentes relevantes em número de unidades.

Um desses concorrentes é a chinesa Mixue Bingcheng, que já se consolidou como a maior rede de alimentos e bebidas do mundo por conta de sua expansão agressiva, tendo alcançado a marca de 47 mil unidades nos últimos anos.

E vale destacar que a disputa entre as empresas tende a se intensificar, considerando que, no início de abril, a Mixue inaugurou suas duas primeiras unidades no Brasil, mercado em que o McDonald’s mantém forte presença há anos.

Nesse primeiro momento, a empresa chinesa se instalou em São Paulo, abrindo uma unidade no Shopping Cidade São Paulo e outra na Rua 25 de Março. Contudo, planos já estão sendo colocados em prática para garantir a expansão das operações ainda em 2026.

A expectativa da Mixue é abrir pelo menos 100 lojas neste primeiro momento. Embora o total ainda seja inferior ao total de unidades do McDonald’s no país, o plano ao menos já demonstra que a chegou com planos grandes para o Brasil.

Cardápio da Mixue: o que a rival do McDonald’s vende?

Mesmo sendo frequentemente apontada como uma “rival direta” do McDonald’s, é importante destacar que a disputa entre as empresas se restringe ao número de unidades, uma vez que o cardápio da Mixue apresenta diferenças significativas.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Investidor 10, a empresa chinesa é focada principalmente em sorvetes e milk shakes, mas também conta com um cardápio de bebidas orientais, como chás gelados.

Além do sabor, os produtos comercializados pela Mixue também se destacam pelos preços acessíveis, que variam entre R$ 3 e R$ 15, sendo esses alguns dos diferenciais que podem contribuir significativamente para que a marca consiga ampliar sua presença no mercado brasileiro.