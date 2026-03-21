Durante anos, muitos brasileiros prorrogaram o sonho de conquistar o direito de dirigir por conta de questões como a burocracia e os custos elevados envolvidos no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Contudo, por conta de algumas medidas do governo federal que passaram a vigorar no país ainda no fim do ano passado, o processo se tornou muito mais prático, tendo em vista que grande parte dos trâmites foram simplificados e valores foram reduzidos.

Inclusive, em algumas capitais, cidadãos de baixa renda podem usufruir do programa CNH Social, que oferece isenção de muitas das taxas do processo e, com isso, amplia a acessibilidade ao documento, que pode ser essencial para que muitos ascendam economicamente.

Coordenada pelo Departamento de Trânsito (Detran) de cada estado, a iniciativa garante não só o abatimento de valores de exames médicos e dos custos para emissão do documento, mas também das aulas teóricas e práticas.

As inscrições para o CNH Social são totalmente gratuitas e devem ser efetuadas por meio do site oficial dos Detrans, onde é possível encontrar editais com todas as informações a respeito de cada processo.

Requisitos para se inscrever no CNH Social

Caso exista algum processo de inscrição para o CNH Social em aberto, os cidadãos devem não apenas se atentar aos prazos e número de vagas, mas também aos critérios de seleção, já que o programa visa ampliar oportunidades para os seguintes candidatos:

Residentes do município onde o benefício será obtido;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar de até três salários mínimos.

Vale lembrar que os editais do programa também priorizam algumas vagas para estudantes da rede pública estadual (10%), mulheres (10%) e pessoas com deficiência (5%), que por sua vez, também precisam atender aos critérios mencionados. Após a realização da inscrição, basta acompanhar o andamento online.