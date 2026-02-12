O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (12) um alerta laranja de “perigo” para tempestades que devem atingir Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul na sexta-feira (13). O aviso permanece válido até o fim do dia.

De acordo com a previsão, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, acompanhado de ventos fortes entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo. O órgão também alerta para o risco de interrupções no fornecimento de energia, danos em lavouras, queda de árvores e ocorrência de alagamentos.

Em Santa Catarina, o alerta abrange praticamente todas as regiões do estado, incluindo a Serrana, o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, o Norte Catarinense e o Sul Catarinense. Nessas áreas, a previsão indica maior probabilidade de temporais acompanhados de rajadas de vento e queda de granizo.

No Paraná, o aviso de perigo atinge a Região Metropolitana de Curitiba, o Centro Ocidental, o Noroeste, o Sudoeste e o Oeste Paranaense, além do Sudeste, Centro-Sul, Norte Central e Centro Oriental do estado. Já no Rio Grande do Sul, estão sob alerta o Noroeste Rio-grandense, a Região Metropolitana de Porto Alegre, o Nordeste, o Centro Oriental, o Centro Ocidental e o Sudoeste Rio-grandense.

Cuidados são essenciais durante temporais

Diante do risco de tempestades com ventos fortes e granizo, a orientação é que a população evite áreas abertas, como campos, praias e estacionamentos descobertos, durante a ocorrência dos temporais. Também é importante não se abrigar debaixo de árvores, que podem cair com a força do vento, e manter distância de postes e estruturas metálicas.

Em caso de rajadas intensas, o ideal é permanecer em local fechado e seguro. Outra recomendação é desligar aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos causados por descargas elétricas e oscilações de energia. Motoristas devem redobrar a atenção em caso de chuva forte, reduzindo a velocidade e evitando vias alagadas.