A Defesa Civil de Campo Verde, no Mato Grosso, emitiu um alerta para risco de chuvas intensas no município até a meia-noite desta sexta-feira (23). Conforme a previsão, o volume de chuva pode atingir até 60 milímetros por hora, com acumulados entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, além da possibilidade de ventos fortes, que podem variar de 60 a 100 km/h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão abrange as regiões Centro-Sul, Nordeste, Norte e Sudoeste de Mato Grosso. A orientação é para que a população redobre a atenção e evite situações de risco. Em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Em Campo Verde, alguns trechos da cidade registram alagamentos temporários, o que dificulta o tráfego de veículos. A Defesa Civil orienta que essas áreas sejam evitadas. A recomendação também é para que quem estiver fora de casa ou do trabalho procure abrigo em locais seguros e evite estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas de publicidade.

Para receber alertas e informações sobre as condições do tempo, é possível cadastrar o número de celular junto à Defesa Civil pelo serviço 40199. A recomendação é que a população redobre a atenção, evite áreas de risco, siga as orientações da Defesa Civil e busque abrigo em locais seguros até a melhora das condições climáticas.

Risco de alagamentos e ventos fortes exige atenção da população

As autoridades alertam que o volume elevado de chuva em curto intervalo de tempo aumenta significativamente o risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Ruas e avenidas com histórico de acúmulo de água devem ser evitadas, especialmente durante os períodos de maior intensidade da chuva.

A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os comunicados oficiais e não subestimar os avisos meteorológicos. Medidas simples, como permanecer em local seguro, evitar deslocamentos desnecessários e manter distância de estruturas vulneráveis, podem reduzir riscos e ajudar a preservar vidas até que as condições climáticas se normalizem.