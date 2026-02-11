A chegada de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul, aliada às altas temperaturas e à umidade elevada, deve provocar instabilidade em diferentes regiões do estado ao longo desta semana. De acordo com a Climatempo, a quarta-feira (11) concentra o maior potencial para ocorrências mais intensas.

Alerta para temporais no estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de tempestades em todo o território gaúcho. As áreas que exigem maior atenção incluem a Campanha, o Sul, o Centro, parte da Região Metropolitana e municípios do Oeste.

O dia começa com sensação de abafamento e presença de sol entre nuvens. No decorrer das horas, as áreas de instabilidade se intensificam. Há previsão de chuva de moderada a forte, acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Não se descarta a ocorrência de episódios mais severos em pontos isolados.

Os volumes de precipitação devem variar entre 20 e 50 milímetros. No entanto, regiões do Sul e da Costa Doce podem registrar acumulados superiores.

Tendência para os próximos dias

Mesmo com o afastamento da frente fria na quinta-feira (12), o tempo segue instável, principalmente no Oeste, Sul e na Campanha. Nessas áreas, ainda há risco de pancadas intensas.

Na sexta-feira (13), a previsão aponta céu encoberto e registro de chuva em diferentes momentos. Os acumulados serão irregulares, mas podem atingir índices elevados de forma pontual, aumentando a possibilidade de alagamentos e transtornos nas cidades.

As temperaturas tendem a cair em razão da nebulosidade e da chuva frequente, embora a sensação de ar pesado continue.

Previsão por região nesta quarta-feira (11)

Na Região Metropolitana, há sol pela manhã e pancadas à tarde. Em Porto Alegre, mínima de 23°C e máxima de 37°C.

Na Serra, o dia começa com aumento de nuvens e chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19°C e 31°C.

Na Campanha e na Fronteira Oeste, há maior chance de temporal. Bagé terá mínima de 22°C e máxima de 28°C, enquanto Uruguaiana registra de 24°C a 31°C.

No Sul, em Pelotas, a previsão indica variação entre 23°C e 32°C. Já no Litoral Norte, como em Capão da Canoa, os termômetros marcam entre 22°C e 32°C.

No Centro, Santa Maria terá mínima de 22°C e máxima de 31°C. No Norte e Noroeste, como em Passo Fundo e Santa Rosa, as temperaturas oscilam entre 20°C e 34°C, com possibilidade de pancadas à tarde e à noite.