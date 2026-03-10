Um novo alerta de segurança financeira tem chamado atenção em todo o Brasil: criminosos tem uma modalidade de golpe que usa o Pix como principal alvo. Dessa vez, o golpe explora o medo e a pressa das vítimas.

Como funciona o golpe

Segundo informações da Kaspersky, o golpe começa com contatos em aplicativos de mensagens ou redes sociais. As mensagens, muitas vezes vindas de números desconhecidos ou temporários, afirmam que a conta bancária da vítima ou algum documento oficial está em risco. Para “resolver rapidamente” a situação, a vítima é instruída a fazer um pagamento imediato via Pix, com promessas de descontos ou vantagens.

Um dos fatores que torna essa fraude ainda mais perigosa é a personalização das mensagens. Os golpistas conseguem incluir dados reais, como nome completo ou cidade de residência, o que dá impressão de autenticidade e aumenta a pressão para tomar uma atitude rapidamente.

Além disso, muitos links compartilhados nas mensagens direcionam para sites falsos que imitam bancos ou órgãos governamentais. Essas páginas são projetadas para parecer oficiais, fazendo com que a vítima acredite estar resolvendo um problema real.

Fica o alerta

A recomendação principal é simples: nunca faça transferências por Pix ou qualquer outro método em resposta a mensagens inesperadas. Confirme sempre a informação diretamente com a instituição financeira, seja por telefone, aplicativo ou site oficial. A prevenção ainda é a forma mais segura de proteger seu dinheiro e evitar prejuízos.