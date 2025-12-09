A semana será influenciada pela formação de um ciclone extratropical que deve alterar o padrão de chuvas nas principais regiões produtoras do país. Entre terça (9) e quinta-feira (11), o sistema deve provocar acumulados significativos, acima de 100 mm, especialmente no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro.

Segundo o mapa de umidade do solo, as condições mais favoráveis estão hoje no Matopiba, Mato Grosso, Goiás e grande parte de Minas Gerais. Já áreas do Sul e parte do Sudeste ainda necessitam de mais precipitação, sobretudo para reforçar a reserva hídrica em locais onde o plantio enfrentou atrasos e necessidade de replantio.

A formação do ciclone deve trazer tanto alívio quanto preocupação. Embora o grande volume de chuva ajude a melhorar a umidade do solo, também aumenta o risco de alagamentos e possíveis danos às lavouras devido à intensidade das precipitações. O sistema deve ainda impulsionar uma frente fria, levando mais chuva para Mato Grosso e Goiás ao longo da semana.

Entre 14 e 18 de dezembro, a tendência é de continuidade das chuvas no Centro-Oeste e Sudeste, com acumulados entre 50 e 70 mm, beneficiando também o centro-norte do Paraná. No Matopiba, a precipitação volta de forma gradual, com maior regularidade prevista para a semana do Natal.

Regiões em alerta e recomendações das autoridades

Com a previsão de chuvas intensas e risco elevado de alagamentos, as defesas civis estaduais já emitiram alertas para que moradores de áreas vulneráveis redobrem a atenção. Encostas, margens de rios e regiões historicamente afetadas por enxurradas estão entre os pontos mais críticos, e podem registrar transtornos significativos ao longo da semana.

As equipes de emergência reforçam que a população deve acompanhar os boletins meteorológicos e evitar deslocamentos desnecessários durante os picos de instabilidade. Além disso, especialistas alertam que a combinação de solo encharcado e rajadas de vento pode favorecer quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios em rodovias.