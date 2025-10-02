O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta vermelho para Goiás e municípios do Noroeste Goiano. O aviso, válido para esta quarta-feira (1º) e passível de prorrogação, alerta para o alto risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como doenças respiratórias e dores de cabeça.

De acordo com o INMET, a umidade relativa do ar pode cair abaixo de 12% em Goiás, bem abaixo dos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O instituto classifica os alertas de baixa umidade em três níveis de severidade: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho).

As cidades que devem ser atingidas pelo alerta vermelho de baixa umidade são: Aruanã, Faina, Itapirapuã, Diorama, Jussara, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova Crixás, Novo Planalto, Aragarças, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Crixás, Araguapaz, Arenópolis, Britânia, Matrinchã, Montes Claros de Goiás, Piranhas, Santa Fé de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uirapuru.

O INMET recomenda que a população dessas regiões tome cuidados especiais para minimizar os riscos à saúde. Entre as medidas indicadas estão manter a hidratação constante, evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia e utilizar umidificadores ou toalhas úmidas em ambientes fechados para amenizar os efeitos do ar extremamente seco.

Outros quatro estados também estão em alerta

Além de Goiás, outros quatro estados também receberam o alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). São eles: Mato Grosso, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. No estado de São Paulo, segue em vigor o alerta amarelo, indicando perigo potencial.

Nessas regiões, a umidade relativa do ar também pode ficar abaixo dos níveis ideais, aumentando os riscos de incêndios florestais, problemas respiratórios e desconforto geral. É fundamental evitar queimadas e manuseio de fogo em áreas de vegetação seca, prevenindo acidentes e a propagação de incêndios.