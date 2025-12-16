Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, publicou uma carta aberta nesta segunda-feira (15) após Zezé Di Camargo divulgar um vídeo com críticas à emissora. O cantor questionou a participação de Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na programação da emissora na semana passada, durante o lançamento do SBT News.

Ao responder às declarações do sertanejo, Daniela destacou que o novo canal tem como objetivo “oferecer ao Brasil um jornalismo confiável, imparcial e sem alinhamento político”: “Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”.

A executiva destacou que o lançamento do SBT News, na última sexta-feira (12), “demonstrou essa pluralidade e o respeito a todas as instituições, com a presença de representantes dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo”.

Anteriormente, Zezé Di Camargo divulgou um vídeo solicitando o cancelamento do Especial de Natal É Amor, previsto para ir ao ar no próximo dia 17 pelo SBT. O cantor afirmou que não deseja que o programa seja exibido. “Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não reflete o meu pensamento”, declarou.

No vídeo publicado no Instagram, o cantor afirmou que “filho que não honra pai e mãe não existe” e explicou que tomou a decisão apesar de a gravação ter lhe custado “tempo e trabalho”. Segundo ele, a forma como a administração do canal se comportou durante o evento “não condiz com o pensamento de grande parte do povo brasileiro” e, ainda segundo Zezé, também diverge do que Silvio Santos acreditava.