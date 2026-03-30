O alívio recente nos preços de alimentos pode estar com os dias contados, já que um dos itens mais presentes na mesa do brasileiro tende a ficar mais caro nos próximos meses. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a principal origem dessa possível alta está no aumento do preço do petróleo no mercado internacional.

Com tensões geopolíticas elevando o valor do barril, o diesel também fica mais caro aqui no Brasil. Como o transporte de insumos e alimentos depende majoritariamente de caminhões, o frete sobe, o que consequentemente aumenta o valor dos alimentos.

Proteína popular na mira

O ovo está entre os mais afetados porque faz parte de uma cadeia produtiva sensível a esses custos. A ração dos animais, por exemplo, precisa ser transportada, assim como o produto final. O frango e a carne suína também se encaixam nesse quadro.

Mesmo que a produção esteja equilibrada, o aumento no gasto com combustível, logística e embalagens acaba sendo repassado ao consumidor. Isso explica por que esses itens, antes mais baratos, podem subir de preço rapidamente.

Demanda crescente intensifica o cenário

Outro fator que contribui para a alta é o aumento da procura por essas proteínas. Com o encarecimento de outras carnes, muitos brasileiros passaram a consumir mais ovos e frango, considerados alternativas mais baratas.

Quando mais pessoas buscam os mesmos produtos ao mesmo tempo em que o custo para produzi-los aumenta, a tendência é o reajuste nos preços.