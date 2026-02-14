A cidade de Nova York anunciou, no começo deste ano, a criação de um programa de congelamento de aluguéis voltado a moradores de baixa renda, com foco especial em idosos e pessoas com deficiência. A medida pretende reduzir a pressão financeira enfrentada por milhares de famílias que vivem em imóveis com valores regulados.

A iniciativa, considerada a mais significativa nesse campo em mais de duas décadas, integra a agenda do prefeito Zohran Mamdani, que assumiu o cargo defendendo propostas de viés social. A gestão municipal avalia que o aumento contínuo do custo de vida tornou urgente a adoção de mecanismos para conter despesas básicas, como moradia.

Como a proposta deve funcionar

O plano prevê manter estáveis os valores cobrados em cerca de um milhão de apartamentos submetidos a regras de controle. Para evitar prejuízos aos proprietários, a prefeitura pretende conceder incentivos fiscais que possam compensar eventuais perdas de receita.

Ainda assim, donos de imóveis demonstram preocupação. Eles argumentam que despesas com manutenção, impostos e serviços públicos seguem em alta, o que pode comprometer o equilíbrio financeiro dos empreendimentos.

Riscos e monitoramento

Especialistas alertam que, se não houver acompanhamento rigoroso, pode ocorrer redução nos investimentos em conservação, afetando a qualidade das moradias reguladas. A prefeitura afirma que haverá fiscalização para evitar esse cenário.

Outras medidas em debate

Além do congelamento, Mamdani propôs ampliar a tributação sobre grandes empresas e contribuintes de alta renda como forma de financiar políticas habitacionais e estimular a oferta de imóveis acessíveis. O desempenho do programa ao longo de 2026 será decisivo para avaliar se a estratégia conseguirá ampliar a estabilidade no mercado imobiliário de uma das cidades mais caras do mundo.