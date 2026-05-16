A Amazon está com uma nova oferta que chamou atenção de quem procura um smartphone avançado pagando menos. A promoção envolve um modelo da Samsung que entrou em uma faixa de preço bem mais baixa do que o normal.

O modelo é o Samsung Galaxy S26, que está sendo vendido por R$ 3.838,80. Esse valor é considerado baixo para um celular premium com bom desempenho e tecnologia mais atual.

Em alguns casos, o desconto pode chegar perto de 40%, dependendo do momento da oferta e da quantidade de unidades disponíveis.

Condições de compra mais flexíveis

Além do preço menor, a compra também fica mais fácil por causa das formas de pagamento. Segundo informações do Canaltech, o celular pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros e também existe a possibilidade de pagar à vista no Pix, e nesse formato o valor final pode ficar ainda menor.

Foto: Reprodução/Samsung

Oferta por tempo limitado

A queima de estoque não costuma durar muito tempo. Os preços promocionais permanecem por um período curto ou até acabar o estoque disponível. Por isso, o valor atual de R$ 3.838,80 pode não estar disponível por muito tempo, já que a procura geralmente aumenta quando o desconto fica mais alto.

Para quem estava esperando uma chance de comprar um celular premium por um preço mais acessível, agora é a hora!