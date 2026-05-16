O mês de junho promete trazer um dos descansos mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros. A celebração de Corpus Christi, tradicionalmente realizada em uma quinta-feira, deve garantir folga prolongada para milhões de pessoas em diversas regiões do país, movimentando viagens, comércio e o turismo nacional.

Embora Corpus Christi não seja considerado um feriado nacional definido por lei federal, muitos estados e municípios adotam ponto facultativo ou decretam feriado local. Com isso, trabalhadores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) podem conquistar um dia extra de descanso, dependendo das regras estabelecidas em cada cidade e pelas próprias empresas.

Nos locais onde a data é reconhecida oficialmente como feriado, os funcionários têm direito ao descanso remunerado. Caso o trabalhador precise atuar durante o dia de celebração, a legislação trabalhista prevê pagamento em dobro pelas horas trabalhadas ou compensação futura por meio de folga.

A proximidade com o fim de semana também favorece a tradicional “emenda” da sexta-feira em muitas empresas, criando um feriado prolongado bastante aguardado. O período costuma provocar aumento no fluxo de veículos em rodovias, alta na procura por passagens aéreas e crescimento do movimento em destinos turísticos espalhados pelo Brasil.

Corpus Christi mantém tradição forte no país

A celebração de Corpus Christi possui forte importância religiosa e cultural em diversas cidades brasileiras. Um dos principais símbolos da data são os tradicionais tapetes coloridos confeccionados nas ruas para receber procissões católicas, reunindo moradores, igrejas e turistas em grandes eventos comunitários.

Além do aspecto religioso, o período também movimenta a economia local em vários municípios. Hotéis, restaurantes e setores ligados ao turismo costumam registrar aumento na demanda durante o feriado prolongado, especialmente em cidades históricas e destinos conhecidos pelas celebrações tradicionais.