Os clientes do Burger King começaram a notar uma mudança histórica nas unidades da marca espalhadas pelo Brasil. A rede está encerrando gradualmente a parceria com os refrigerantes da Pepsi e da Ambev para adotar oficialmente o portfólio da Coca-Cola, alterando um dos produtos mais consumidos pelos frequentadores dos tradicionais combos com hambúrguer e batata frita.

A transição já teve início em diversas cidades brasileiras, incluindo unidades localizadas em Campo Grande. Nesta primeira etapa da mudança, os refrigerantes estão sendo vendidos em lata, com opções como Coca-Cola Original, Coca-Cola Sem Açúcar, Sprite, Fanta Laranja e Fanta Guaraná. Dependendo da região, o cardápio pode apresentar pequenas variações na disponibilidade das bebidas.

Segundo o Burger King, a substituição acontece de forma gradual para permitir adaptação operacional nas lojas antes da instalação completa das novas máquinas de autoatendimento com sistema Free Refill. O modelo, bastante conhecido entre os clientes da rede, permite consumo liberado de bebidas por até 30 minutos e é considerado um dos grandes diferenciais da marca no segmento de fast-food.

A expectativa da empresa é que todas as unidades brasileiras operem com os produtos da Coca-Cola nos próximos meses. A novidade também virou tema de campanhas publicitárias da rede, que apostam justamente na surpresa dos consumidores ao verem a clássica combinação de “Whopper, batata frita e Coca-Cola” finalmente se tornar realidade nos restaurantes da marca.

Parceria aposta em preferência do consumidor brasileiro

A campanha criada pelo Burger King explora o impacto da mudança no hábito dos clientes. Em uma das peças publicitárias divulgadas pela rede, um consumidor faz o tradicional pedido de hambúrguer acompanhado de Coca-Cola, enquanto o atendente reage como se a combinação fosse improvável — algo que rapidamente chamou atenção nas redes sociais.

De acordo com Pedro Barbosa, diretor de marketing do Burger King, a decisão acompanha uma preferência já consolidada do público brasileiro. Segundo o executivo, a chegada da Coca-Cola fortalece a experiência oferecida pela marca e amplia ainda mais o potencial do sistema Free Refill, um dos serviços mais populares da rede no país.