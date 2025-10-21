A Amazon Brasil trouxe uma novidade para seus clientes na última semana: os membros do programa Prime agora têm direito a entregas gratuitas em compras a partir de R$ 19, em produtos elegíveis. A iniciativa coloca a empresa em competição direta com o Mercado Livre, que havia anunciado uma estratégia semelhante na semana anterior.

De acordo com o comunicado oficial da empresa, o benefício estará disponível inicialmente em sete capitais brasileiras — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. A medida faz parte de uma expansão logística da Amazon voltada a fortalecer suas operações no país e melhorar a experiência dos clientes.

A presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman, ressaltou que a iniciativa representa um passo significativo no compromisso da empresa com o Brasil: “A expansão das entregas no mesmo dia representa um investimento significativo em nossa infraestrutura logística no Brasil e demonstra nosso compromisso de longo prazo com o país”.

Ela destacou ainda que a Amazon continua investindo para agilizar as entregas e oferecer mais conveniência aos consumidores, reforçando o compromisso de tornar o serviço Prime uma das experiências de compra mais rápidas e confiáveis do Brasil.

Entrega rápida e gratuita reforça presença da Amazon no Brasil

Com a novidade das entregas gratuitas a partir de R$ 19, a Amazon busca fortalecer sua operação no país e oferecer uma experiência de compra ainda mais ágil e prática para os clientes do Prime. A iniciativa chega como uma resposta à concorrência e demonstra o compromisso da empresa em investir na logística nacional.

Além de ampliar a conveniência, a medida evidencia a estratégia da Amazon de tornar o Prime um serviço mais completo e competitivo, garantindo rapidez, confiabilidade e benefícios exclusivos para seus assinantes, consolidando sua posição no mercado brasileiro de e-commerce.