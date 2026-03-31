Apesar da grande expectativa em torno da possível convocação de Neymar, foi outra cria do Santos que acabou ganhando protagonismo nos bastidores da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao confirmar Danilo como um dos primeiros nomes garantidos na lista para a disputa da Copa do Mundo de 2026, antecipando uma decisão que ainda gerava dúvidas entre torcedores.

A escolha do treinador italiano não aconteceu por acaso. De acordo com suas declarações, Danilo reúne características que vão além do desempenho técnico dentro de campo. O jogador é visto como peça fundamental no grupo por sua liderança, personalidade forte e capacidade de influenciar os companheiros, especialmente os mais jovens durante o ciclo até o Mundial.

Outro fator decisivo é a versatilidade do defensor, que pode atuar em diferentes posições do sistema defensivo, algo valorizado por Ancelotti. O técnico destacou que o atleta é capaz de desempenhar funções em toda a linha de defesa, oferecendo soluções táticas importantes em um torneio longo e exigente como a Copa do Mundo.

Danilo em ação pela Seleção — Foto: Vitor Silva/CBF

Além disso, a experiência pesa a favor do jogador. Aos 34 anos, Danilo caminha para disputar seu terceiro Mundial, carregando bagagem suficiente para lidar com a pressão e servir como elo entre diferentes gerações da Seleção Brasileira. Essa combinação de vivência e liderança foi determinante para que o treinador encerrasse qualquer dúvida sobre sua presença no elenco.

Com a decisão, Ancelotti deixa claro que busca um grupo equilibrado, não apenas com talento ofensivo, mas também com solidez defensiva e maturidade emocional. A convocação antecipada de Danilo sinaliza o perfil que o técnico deseja para tentar levar o Brasil ao tão sonhado hexacampeonato em 2026.

A agenda do Brasil na Copa do Mundo

1ª rodada – 13/06, 19h00 – Brasil x Marrocos

2ª rodada – 19/06, 22h00 – Brasil x Haiti

3ª rodada – 24/06, 19h00 – Escócia x Brasil