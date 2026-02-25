O técnico Carlo Ancelotti, que inicialmente havia assinado contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, está prestes a reverter essa posição e estender seu vínculo até o Mundial de 2030.
A mudança de planos acontece após avanços nas conversas entre o treinador italiano e a entidade, motivada pelo forte desempenho e pela confiança demonstrada na condução do trabalho com a equipe nacional. Quando foi contratado, Ancelotti acertou um contrato de curto prazo que contemplava apenas o ciclo até o fim do torneio neste ano.
O acordo inicial significava que sua permanência não seria garantida após a competição. A ideia original refletia cautela, tanto da parte do treinador quanto da CBF, diante de um período de transição e de expectativas elevadas da torcida e da mídia.
Entretanto, nos últimos meses, dirigentes da CBF e o próprio Ancelotti sinalizaram que um período tão curto era insuficiente para implementar um projeto sólido a longo prazo. Segundo o presidente da entidade, Samir Xaud, um contrato de apenas um ano não permitiria um trabalho com continuidade, capaz de consolidar uma identidade tática e alcançar resultados expressivos.
Com isso, as tratativas para a renovação já estão bastante avançadas, restando apenas detalhes burocráticos e jurídicos para que o novo acordo seja formalizado. Se confirmado, Ancelotti seguirá no comando da seleção brasileira por mais quatro anos, estendendo sua missão além de 2026 e configurando uma das apostas mais duradouras da CBF em treinadores estrangeiros nos últimos tempos.
A agenda do Brasil na Copa do Mundo de 2026
- 13/06, 19h00 – Brasil x Marrocos – Nova Jersey
- 19/06, 22h00 – Brasil x Haiti – Filadélfia
- 24/06, 19h00 – Escócia x Brasil – Miami
