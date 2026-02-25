O técnico Carlo Ancelotti, que inicialmente havia assinado contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, está prestes a reverter essa posição e estender seu vínculo até o Mundial de 2030.

A mudança de planos acontece após avanços nas conversas entre o treinador italiano e a entidade, motivada pelo forte desempenho e pela confiança demonstrada na condução do trabalho com a equipe nacional. Quando foi contratado, Ancelotti acertou um contrato de curto prazo que contemplava apenas o ciclo até o fim do torneio neste ano.

O acordo inicial significava que sua permanência não seria garantida após a competição. A ideia original refletia cautela, tanto da parte do treinador quanto da CBF, diante de um período de transição e de expectativas elevadas da torcida e da mídia.

Entretanto, nos últimos meses, dirigentes da CBF e o próprio Ancelotti sinalizaram que um período tão curto era insuficiente para implementar um projeto sólido a longo prazo. Segundo o presidente da entidade, Samir Xaud, um contrato de apenas um ano não permitiria um trabalho com continuidade, capaz de consolidar uma identidade tática e alcançar resultados expressivos.

Com isso, as tratativas para a renovação já estão bastante avançadas, restando apenas detalhes burocráticos e jurídicos para que o novo acordo seja formalizado. Se confirmado, Ancelotti seguirá no comando da seleção brasileira por mais quatro anos, estendendo sua missão além de 2026 e configurando uma das apostas mais duradouras da CBF em treinadores estrangeiros nos últimos tempos.

