Em dias quentes, muitos motoristas ficam em dúvida se desligar o ar-condicionado e abrir as janelas realmente faz diferença no consumo de gasolina, especialmente em percursos urbanos, marcados por paradas frequentes, variações constantes de velocidade e a tentativa de equilibrar economia e conforto térmico dentro do carro.

O aumento no consumo provocado pelo ar-condicionado está diretamente relacionado ao funcionamento do compressor, que é acionado pelo motor por meio de uma correia. Ao ligar o sistema, o motor passa a exigir mais esforço para movimentar esse componente adicional, elevando o gasto de combustível — efeito que tende a ser mais perceptível em veículos com motores de menor potência.

No entanto, desligar o ar-condicionado nem sempre é sinônimo de economia. Ao abrir as janelas, especialmente em velocidades mais altas, o arrasto aerodinâmico aumenta e o motor também precisa trabalhar mais para manter o desempenho, o que pode anular — ou até superar — a economia obtida com o sistema desligado.

Em trajetos urbanos, com trânsito intenso e baixas velocidades, o impacto das janelas abertas costuma ser menor, tornando o uso do ar-condicionado um fator mais relevante no consumo. Já em rodovias, onde o carro mantém velocidade constante, manter os vidros fechados e o ar-condicionado ligado pode ser mais eficiente do ponto de vista aerodinâmico.

A variação no consumo depende do veículo, do motor e do trajeto. Em média, o ar-condicionado pode elevar o gasto entre 5% e 20%, tornando a melhor escolha algo situacional: em percursos curtos, desligá-lo pode gerar economia; em viagens longas, manter os vidros fechados garante melhor equilíbrio entre consumo e conforto.

Economia ou conforto: quando cada opção vale mais a pena

A decisão entre usar o ar-condicionado ou rodar com os vidros abertos depende diretamente do tipo de trajeto e das condições de condução. Em velocidades mais baixas e no trânsito urbano, desligar o sistema pode ajudar a reduzir o consumo, desde que o aumento do esforço do motor seja mínimo.

Por outro lado, em rodovias e percursos longos, o impacto do arrasto aerodinâmico causado pelas janelas abertas tende a ser maior. Nesses casos, manter os vidros fechados e o ar-condicionado ligado pode ser a escolha mais eficiente, além de oferecer maior conforto ao motorista e aos passageiros.