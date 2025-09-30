Um animal que parece ter saído de um filme de ficção está atraindo atenção da comunidade científica: uma estrela-do-mar incomum, com vinte braços, foi encontrada nas águas geladas da Antártida. Batizada de Promachocrinus kerguelensis, a espécie se destaca não apenas pelo número impressionante de braços, mas também pela aparência singular e coloração arroxeada.

Esse curioso organismo marinho pertence a um grupo conhecido como “penas do mar”, devido à sua forma que lembra uma pluma em movimento. Durante a mesma expedição, os cientistas identificaram sete novas espécies semelhantes, mas foi esse “monstro de 20 braços” que mais chamou atenção, pela sua raridade e por habitar regiões tão profundas que são quase inacessíveis.

A criatura foi descoberta durante uma missão de pesquisa no Mar de Amundsen, uma das regiões mais inóspitas e misteriosas do planeta. O estudo, publicado na revista Invertebrate Systematics, reforça que ainda há muito a ser explorado nos mares gelados do hemisfério sul, onde animais totalmente diferentes dos que conhecemos vivem nas profundezas do oceano.

Com seu corpo gelatinoso e aparência que pode causar estranhamento, o Promachocrinus lembra que a natureza ainda guarda inúmeros segredos. Enquanto os pesquisadores seguem analisando os dados da expedição, curiosos de todo o mundo se perguntam: que outras criaturas extraordinárias ainda estarão escondidas sob o gelo da Antártida?

A biodiversidade na Antártida

❄️ Ambiente extremo: A Antártida é o continente mais frio e seco do planeta, com temperaturas que podem chegar a -80°C e ventos fortes, o que limita a diversidade de espécies.

🐧 Fauna terrestre: Poucas espécies terrestres conseguem sobreviver, como alguns insetos (por exemplo, a mosca Belgica antarctica), ácaros, vermes e musgos.

🐟 Vida marinha abundante: Os oceanos ao redor da Antártida abrigam grande diversidade, incluindo peixes adaptados ao frio extremo, krill, moluscos, estrelas-do-mar, ouriços, corais frios e medusas.

🐋 Mamíferos marinhos: Leões-marinhos, focas e várias espécies de baleias dependem do ecossistema marinho para alimentação e reprodução.

🐦 Aves: Além dos pinguins, existem aves como skuas, petréis e gaivotas que habitam regiões costeiras.

🌱 Vegetação limitada: A flora é restrita a líquens, musgos e algumas algas, com crescimento geralmente próximo a áreas livres de gelo e solo exposto.

🌊 Importância do krill: O krill antártico é base da cadeia alimentar, sustentando peixes, aves, focas e baleias.

🔬 Espécies ainda desconhecidas: Expedições recentes continuam descobrindo organismos únicos, como novas espécies de estrelas-do-mar, moluscos e outros invertebrados adaptados ao frio extremo.