Considerada uma das espécies mais raras do Brasil, a Ararinha-azul, também conhecida como Arara-azul-de-Spix, registrou um novo nascimento — um marco importante para a conservação de uma ave que foi declarada extinta na natureza há 25 anos. Nativa do Nordeste brasileiro, a espécie ganhou fama mundial ao inspirar o filme Rio.

O novo filhote nasceu no zoológico Pairi Daiza, na Bélgica, e representa um avanço significativo nos esforços de preservação da Ararinha-azul. O nascimento reforça o sucesso dos programas internacionais de reprodução em cativeiro, que contam com a colaboração direta do governo brasileiro, reacendendo as esperanças de reintrodução da espécie na natureza.

A notícia do nascimento foi divulgada pelo próprio zoológico Pairi Daiza, que integra um programa internacional de reprodução com doze exemplares da espécie. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no Brasil, e com o Zoológico de São Paulo, unindo esforços para garantir a sobrevivência da Ararinha-azul.

Desde o início do projeto, já haviam sido postos 100 ovos, mas nenhum havia sido fertilizado com sucesso — até que, no 101º ovo, o tão esperado filhote finalmente nasceu. A pequena ave veio ao mundo com 13 gramas e, em pouco tempo, ultrapassou 30 gramas. Desde o nascimento, vem sendo alimentada manualmente a cada duas horas.

As características da Arara-azul-de-Spix (Cyanopsitta spixii)

🐦 Nome comum: Ararinha-azul ou Arara-azul-de-Spix

🔬 Nome científico: Cyanopsitta spixii

🌍 Origem: Espécie brasileira e endêmica do Nordeste, especialmente da região do sertão baiano, nas margens do Rio São Francisco

🌳 Habitat natural: Caatinga, em áreas com carnaúbas e mandacarus — vegetação típica do semiárido

🎨 Aparência: Plumagem azul-clara com tons acinzentados, bico escuro e cauda longa

📏 Tamanho: Mede cerca de 55 a 57 cm de comprimento

⚖️ Peso: Aproximadamente 300 gramas

🍎 Alimentação: Baseada em sementes, frutas, castanhas e flores de plantas nativas da caatinga

💑 Comportamento: Vive em pares ou pequenos grupos, formando laços monogâmicos duradouros

🪶 Reprodução: Faz ninhos em cavidades de árvores secas, geralmente durante o período chuvoso

⚠️ Situação de conservação: Extinta na natureza desde 2000, com poucos indivíduos mantidos em programas de reprodução em cativeiro

🌱 Esforços de preservação: Existem projetos internacionais, com participação do Brasil, Bélgica e Alemanha, que buscam reintroduzir a espécie em seu habitat natural