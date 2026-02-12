As alterações no currículo do ensino médio seguem sendo aplicadas neste ano, incluindo uma nova distribuição de carga horária para parte dos estudantes. Na maioria dos estados, a implementação ocorre de forma gradual. Em 2025, os alunos do primeiro ano já passaram a estudar dentro do novo modelo. Agora, a mudança alcança os estudantes do segundo ano, enquanto o terceiro ano será contemplado em 2027.

Com a reformulação, a carga horária das disciplinas obrigatórias — como matemática, língua portuguesa, inglês e educação física — aumentou de 1.800 para 2.400 horas. Em contrapartida, a parte optativa foi reduzida de 1.200 para 600 horas.

Esses componentes eletivos correspondem aos chamados itinerários formativos, que permitem ao aluno aprofundar conhecimentos em áreas de interesse, como cidadania, economia, saúde e meio ambiente.

Na educação profissional e tecnológica, a carga da formação geral básica passou de 1.800 para 2.100 horas. Esse período contempla disciplinas diretamente ligadas ao curso técnico escolhido, como matemática, física e química, fortalecendo a base teórica dos estudantes.

O Ministério da Educação avalia que as mudanças permitirão aos estudantes ampliar e contextualizar seus conhecimentos, deixando de enxergar o ensino médio apenas como uma etapa voltada à preparação para o vestibular, tradicionalmente visto como a principal porta de entrada para a universidade.

O que muda na prática para estudantes e famílias

Com a ampliação da carga horária das disciplinas obrigatórias, a expectativa é que os alunos tenham uma formação mais sólida nas matérias consideradas essenciais. No entanto, a redução dos itinerários formativos tem gerado questionamentos entre pais e estudantes, principalmente sobre a diminuição das possibilidades de aprofundamento em áreas específicas de interesse.

Especialistas apontam que o período de transição pode provocar dúvidas nas escolas e nas famílias, já que cada estado segue um cronograma próprio de adaptação. Por isso, é fundamental que as redes de ensino orientem claramente a comunidade escolar sobre como ficará a grade curricular, a organização das aulas e os impactos na preparação para o Enem e outros processos seletivos.