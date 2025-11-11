Na próxima quinta‑feira (13), a cidade de Meruoca, no interior do Ceará, vai comemorar seu aniversário com feriado municipal decretado — uma oportunidade para moradores e servidores aproveitarem o dia de descanso antecipado. Segundo o decreto municipal nº 043/2019, o dia 13 de novembro é oficialmente estabelecido como feriado em honra da emancipação da cidade.

Vale lembrar que, no dia seguinte, 14, o expediente será ponto facultativo e, no sábado (15), será feriado nacional, em função da Proclamação da República — o que configura um potencial feriadão para a região. Com a sequência de datas comemorativas, muitos moradores já planejam viagens, passeios ou momentos de lazer em família, aproveitando o período prolongado.

Comércios, escolas e repartições públicas se ajustam à programação especial, garantindo que serviços essenciais continuem funcionando mesmo durante o feriado. Além disso, a prefeitura de Meruoca costuma organizar eventos culturais e celebrações locais para marcar a data, incluindo shows, apresentações e atividades voltadas à valorização da história e da cultura da cidade.

Em resumo, o feriado de 13 de novembro em Meruoca representa não apenas um momento de descanso para a população, mas também uma oportunidade de celebrar a história e a cultura local. Com a sequência de ponto facultativo e feriado nacional, os moradores poderão aproveitar um período prolongado para lazer, convivência familiar e participação nas atividades culturais promovidas pela prefeitura.

