A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última quinta-feira, 20, um esclarecimento sobre as normas que vetam a importação, distribuição, venda, fabricação, propaganda e uso de medicamentos à base de agonistas de GLP-1 — as chamadas canetas antiobesidade — que não possuem registro no Brasil.

Segundo o órgão, a proibição se deve ao fato de que esses produtos “não tiveram qualidade, eficácia e segurança de uso” avaliados no país. Nesta semana, a Anvisa também publicou uma resolução determinando a apreensão de três medicamentos importados e de origem desconhecida que estavam em circulação: Lipoless Eticos, Tirzazep Royal Pharmaceuticals e T.G. Indufar.

Em setembro e outubro, a Anvisa já havia tomado a mesma medida em relação aos produtos Lipoless e T.G.5. Este último foi apresentado como sendo à base de tirzepatida, o mesmo princípio ativo do medicamento para obesidade Mounjaro.

Em carta aberta, a Eli Lilly, fabricante do fármaco, afirmou ser “a detentora exclusiva do único medicamento à base de tirzepatida aprovado pela Anvisa, além de ser a única empresa autorizada a produzir legalmente, em larga escala, formulações contendo esse princípio ativo”.

A Anvisa apontou que cresceu o número de indícios de propaganda e, sobretudo, de venda irregular desses produtos — inclusive pela internet — práticas que são proibidas pela legislação brasileira. Em nota, o órgão afirmou que as ações adotadas têm como objetivo impedir o uso inadequado desses medicamentos e proteger a saúde da população.

O que é a Anvisa?

É a agência responsável por regulamentar, monitorar e fiscalizar tudo o que envolve risco sanitário, incluindo medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para saúde, saneantes, sangue e hemoderivados, serviços de saúde, portos, aeroportos e fronteiras.

Qual é o papel da Anvisa?

