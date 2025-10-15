Em março de 2019, uma verdadeira bomba movimentou o mercado de cigarros no Brasil. Em um longo comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma lista com 90 marcas de cigarro comercializadas de forma irregular no país. Tais produtos representavam um grave problema para a sociedade, já que tinham preço mais baixo dos que os regularizados.
Por esse motivo, esses produtos se tornavam mais acessíveis a crianças e adolescentes, grupos especialmente vulneráveis ao início precoce do consumo de tabaco. A Agência reforçou que não existem níveis seguros de uso. Assim, a única maneira de se proteger dos riscos associados a esses produtos é não consumi-los e evitar a exposição à fumaça de quem fuma.
Para verificar se um produto derivado do tabaco está registrado na Anvisa, basta consultar a lista de produtos regulares disponível no site da Agência. Atualizada mensalmente, essa lista informa quais produtos estão oficialmente registrados e podem ser comercializados legalmente no Brasil.
Se o produto constar nessa lista, significa que não possui registro, o que proíbe sua comercialização e importação. Nesses casos, denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 642 9782 ou por meio da Ouvidoria da Anvisa.
Lista de cigarros proibidos pela Anvisa em 2019
- 51 BOX AZUL
- EURO PRATA
- MILL BLUE
- REYES VERMELHO
- 51 BOX VERMELHO
- EURO PREMIUM
- MILL BLUE LABEL
- RICA AZUL
- 777
- FLY
- MILL RED
- RODEO
- BILL
- FLY RED
- MILL RED LABEL
- SAN MARINO
- BLITZ
- FOX
- MIX
- SAN MARINO AZUL
- BROADWAY SUAVE
- FUNK
- MIX FULL FLAVOR
- SAN MARINO EXPRESS
- CALVERT
- GIFT AZUL
- MIX LOW TAR
- SAN MARINO FILTRO BRANCO
- CALVERT LIGHT
- GIFT VERMELHO
- MP
- SAN MARINO KS FILTER
- CLASSIC
- HOBBY
- PAGODE AZUL
- SOFT
- CLASSIC AZUL
- HUDSON
- PAGODE VERMELHO
- TE
- COLT
- K9
- PALERMO
- TE GUARANI
- CONVAIR
- K9 VERMELHO
- PARIS AZUL
- US
- DJARUM BLACK
- KIRBY
- PARIS DOURADO
- US FOX
- EGIPT
- KOOP
- PARIS PRATA
- US MILD
- EIFFEL
- KOP
- PBY PRETO
- VANGUARD
- EIGHT
- KOP AZUL
- PLAY
- VILA RICA
- EIGHT AZUL
- KOP VERMELHO
- PLAY LISTA VERMELHO
- VIP
- EIGHT FBL
- MADISON
- PLAZA BOQUERON SUAVE SOFT
- WS BLUE
- EIGHT KS
- MADRID
- POINT
- WS RED
- EIGHT VERMELHO
- MAXXI
- POLO
- YANK
- EURO
- MEGA STAR
- R7 AZUL
- YANK RED
- EURO AZUL
- MIGHTY
- R7 VERMELHO
- EURO MILD
- MILL
- REYES AZUL
