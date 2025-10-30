Campeão da Copa Libertadores de 2010 com a camisa do Internacional e dono de passagens por clubes como Porto-POR, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR e Paysandu, o atacante Walter, hoje com 36 anos, sempre viveu uma briga intensa com a balança e chegou a pesar incríveis 138kg quando atuou pelo Rolim de Moura-RO em 2024.

Em entrevista recente ao ge.globo, o próprio Walter afirmou que se sentiu envergonhado ao ver suas imagens no futebol de Rondônia e então resolveu mudar de vida: “Olhei aquilo e foi uma vergonha para mim pelo profissional que eu sou e pelo nome que eu tenho. Eu falei que não queria aquilo mais. Falei que queria emagrecer. Com muita luta e força de vontade, consegui”.

Com muito suor e empenho, Walter perdeu 45kg e, depois de defender as cores do Tupy de Jussara, ele fez parte do elenco do Clube de Regatas Aquidauana que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Walter fininho celebrando a conquista.

Após perder cerca de 50 quilos, Walter aos 36 anos conseguiu acesso para a primeira divisão do estadual do MS com o Clube de Regatas Aquidauana



Atacante fez parte do grupo campeão da Libertadores de 2010, mas deixou o Colorado em meio à campanha



Em um momento em que os remédios para emagrecer estão mais em evidência do que nunca, Walter faz questão de enfatizar que não utilizou nenhuma substância. O jogador carrega um trauma antigo com medicamentos: em 2018, às vésperas de sua reestreia pelo Goiás, ele foi flagrado em um exame antidoping e acabou suspenso por dois anos — um período que considera o mais difícil de sua carreira.

“Não usei nenhuma substância. Se eu tivesse usado, eu tinha falado. Tenho um medo muito grande porque já caí no doping e perdi dois anos da minha carreira. Remédio nunca me ajudou em nada. Só me atrapalhou. Tenho trauma muito grande disso, foi um momento em que sofri muito, por isso que eu não quero nem ouvir falar de remédio”, disse.