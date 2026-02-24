Depois de colocar a venda um jato executivo Gulfstream G700, adquirido por cerca de R$ 538 milhões para viagens no Brasil e no exterior, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou a articular nos bastidores a venda de outro ativo de peso: o hotel de luxo Botanique, localizado na região do Triângulo das Serras, em Campos do Jordão.

O empreendimento, conhecido pelas diárias que podem chegar a R$ 9 mil, estaria sendo oferecido por cerca de R$ 150 milhões — menos da metade do valor desembolsado pelo jatinho.

Embora Vorcaro sustente que já não é proprietário nem da aeronave nem do hotel, e a Prime You informe que o banqueiro não é mais sócio da empresa, no restrito círculo de potenciais compradores a movimentação é vista como uma tentativa de reforçar o caixa.

Nos bastidores, a leitura é que a venda dos ativos poderia ajudar a enfrentar processos judiciais e compensar perdas financeiras decorrentes da liquidação envolvendo o Master. Outra preocupação mencionada por pessoas procuradas para avaliar o jato, o hotel e outros bens é o risco de ampliação de bloqueios judiciais.

Com o avanço das investigações e a mudança de relatoria no Supremo Tribunal Federal, existe o temor de que novas decisões possam atingir ativos que, embora não estejam oficialmente no nome de Vorcaro ou do banco, possam ser vinculados ao empresário. A aeronave, por exemplo, estaria sendo negociada por cerca de US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 415 milhões na cotação atual).

Até o momento, tanto o jato quanto o hotel ficaram de fora das medidas cautelares determinadas pela Justiça Federal de Brasília, uma vez que, formalmente, pertencem e são administrados pelo grupo Prime You. A empresa informou que Vorcaro e Maurício Quadrado venderam suas participações à própria companhia, e a defesa do banqueiro nega que haja negociação do Botanique.