O empresário Luciano Hang, fundador da rede de varejo Havan, anunciou recentemente uma iniciativa financeira que ganhou destaque no início de 2026: a distribuição de aproximadamente R$ 90 milhões entre mais de 23 mil funcionários como parte do Programa de Participação nos Resultados (PPR), equivalente a um “14º salário” antecipado graças aos resultados positivos da empresa no ano anterior.

Esse pagamento extra, que representou cerca de R$ 4 mil por colaborador, foi celebrado como reconhecimento pelo desempenho e contribuiu para reforçar o vínculo entre a direção e os trabalhadores. Paralelamente, a Havan segue avançando em seu plano de expansão em 2026, com a inauguração de novas megalojas em diferentes cidades brasileiras.

Uma dessas unidades está sendo construída em Maringá (PR), onde a megaloja terá cerca de 10 mil m² e deve gerar 200 empregos diretos na fase de operação, fortalecendo a presença da empresa no mercado local e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Segundo a direção da rede, a meta é expandir o número de lojas no país, aproximando-se da marca de 200 unidades operando até o fim de 2026, com impacto direto na oferta de vagas de trabalho e na circulação de renda em várias comunidades. Além de Maringá, outras cidades também estão na lista de novos pontos de contratação, refletindo a estratégia de investimentos da empresa.

As novas contratações beneficiam principalmente profissionais do varejo e áreas operacionais, reforçando não apenas a expansão física da Havan, mas também a importância da geração de empregos no setor de comércio.

Bônus milionário reforça expansão e estratégia de crescimento da varejista

A distribuição de R$ 90 milhões em participação nos resultados consolida a política de valorização interna adotada por Luciano Hang à frente da Havan. O pagamento, equivalente a um salário extra para milhares de colaboradores, foi apresentado como reconhecimento pelo desempenho da companhia e pelo engajamento das equipes em meio ao avanço da marca pelo país.

Ao mesmo tempo, a abertura de 200 novas vagas com a inauguração de mais uma megaloja indica que o ritmo de crescimento segue acelerado. A combinação entre bônus financeiro e geração de empregos fortalece a estratégia da empresa de ampliar presença nacional enquanto mantém o foco na motivação e retenção de seus funcionários.