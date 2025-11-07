Após anos oferecendo benefícios a clientes de planos pré‑pago e controle, a TIM anunciou o encerramento do programa TIM Mais Vantagens, que permitia acumular fichas com recargas para participar de sorteios e trocar por prêmios. A medida, com fim previsto para 29 de novembro de 2024, pegou muitos usuários de surpresa e gerou comoção entre os participantes mais assíduos.

O programa, que acompanhou a rotina de milhares de clientes por anos, era visto como um diferencial da operadora, oferecendo incentivos simples e recompensas diretas. Com o encerramento, usuários relatam tristeza e nostalgia nas redes sociais, destacando o vínculo afetivo criado ao longo do tempo com o serviço.

A TIM informou que a decisão faz parte de ajustes estratégicos, buscando atualizar suas ofertas e se adaptar às novas demandas do mercado de telecomunicações. Embora o programa esteja chegando ao fim, a empresa garante que continuará investindo em iniciativas que tragam benefícios e novidades aos clientes.

Para os clientes que ainda possuem fichas acumuladas ou participações em sorteios, a TIM reforçou que haverá um período de transição para que todos possam usufruir dos benefícios antes do encerramento definitivo. A empresa orienta que os usuários verifiquem seus saldos e resgatem prêmios ou participações pendentes até a data limite.

Fim do TIM Mais Vantagens: o que muda para os clientes

O encerramento do programa TIM Mais Vantagens marca uma mudança significativa na forma como a operadora se relaciona com seus clientes pré‑pago e controle. Embora o programa tenha sido encerrado, a TIM garante que haverá um período de transição para que todos os usuários possam resgatar fichas acumuladas, prêmios ou participações em sorteios, evitando perdas para os clientes fiéis.

Especialistas afirmam que a decisão reflete uma tendência do mercado de telecomunicações: programas tradicionais de fidelidade estão sendo substituídos por soluções digitais mais modernas e integradas. A expectativa é que a TIM ofereça novas iniciativas que mantenham a atração de benefícios e recompensas, mas de maneira mais personalizada e alinhada às plataformas digitais da empresa.