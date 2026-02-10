O técnico Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira, não resistiu à pressão da torcida do Botafogo e foi demitido pelo clube carioca no final de 2025. Conhecido como “Ancelottinho”, ele vivia sua primeira experiência como treinador profissional e deixou o Glorioso após 32 partidas, com um aproveitamento de 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Dias após a demissão, o filho de “Carleto” marcou presença no Santiago Bernabéu para assistir à vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o Betis. Ao deixar o estádio, comentou sobre seus próximos passos, confirmando que estará ao lado do pai na Copa do Mundo de 2026. O acordo para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira já havia sido definido antes mesmo de sua passagem pelo Botafogo.

“Vou dar uma mãozinha para o papai no Mundial”, disse Davide em entrevista ao programa “El Chiringuito”. Antes de assumir o Glorioso, Davide fez parte da comissão técnica do pai na Seleção durante amistosos e jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

Nos Estados Unidos, onde buscará o sonhado pentacampeonato mundial, o Brasil estará no Grupo C e enfrentará Marrocos (13/6), Haiti (19/6) e Escócia (24/6) na luta por uma vaga na segunda fase. A lista de convocados por Ancelotti será anunciada em maio.

Seleção tem mais dois jogos antes da Copa

Faltam apenas dois jogos para a Seleção Brasileira concluir seu ciclo de observações antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Em março, sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil enfrentará França e Croácia nos Estados Unidos.

Até agora, a equipe brasileira soma duas vitórias — contra Coreia do Sul e Senegal —, duas derrotas — para Bolívia e Japão — e um empate diante da Tunísia nos últimos cinco compromissos. O primeiro desafio será contra a França, no dia 28 de março, no Gillette Stadium, em Boston. Três dias depois, o Brasil enfrentará a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando.