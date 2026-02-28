Aos 40 anos, Amanda Seyfried vive um dos momentos mais lucrativos da carreira. Protagonista do suspense A Empregada, ao lado de Sydney Sweeney, a atriz viu o longa se transformar em um fenômeno global em 2026. Segundo dados divulgados pela imprensa internacional, o filme já ultrapassou R$ 1,9 bilhão em arrecadação mundial, mesmo tendo sido produzido com orçamento de cerca de R$ 180 milhões.

Dirigido por Paul Feig, o projeto superou o desempenho de Pecadores, comandado por Ryan Coogler, que havia alcançado R$ 1,8 bilhão. O sucesso garantiu a continuação da história, que será baseada no segundo livro da série escrita por Freida McFadden.

Suspense lidera bilheterias

Em cartaz desde 1º de janeiro nos cinemas brasileiros, A Empregada acompanha Millie, personagem de Sydney Sweeney, uma jovem endividada que aceita trabalhar na casa de um casal rico. Amanda Seyfried interpreta Nina, enquanto Brandon Sklenar dá vida a Andrew.

O que parecia ser uma oportunidade para reorganizar a vida logo se transforma em uma experiência marcada por tensão. À medida que segredos da família vêm à tona, a protagonista passa a enfrentar situações que colocam sua segurança em risco.

Rotina longe dos holofotes

Apesar do sucesso financeiro e de uma fortuna estimada em aproximadamente R$ 130 milhões, Seyfried optou por uma vida distante do glamour de Hollywood. Ela mora com o marido, o ator Thomas Sadoski, e os dois filhos em uma propriedade rural próxima às Catskill Mountains, no estado de Nova York.

No local, a família se dedica ao cuidado de animais resgatados, incluindo cavalos, cabras, burros, aves, cães e gatos, muitos deles idosos ou com necessidades especiais. A atriz também cultiva plantas e faz questão de envolver os filhos nas tarefas diárias.

Em entrevistas, ela já relatou desafios da vida no campo, como uma tempestade de inverno que obrigou a família a se abrigar no celeiro após falha no gerador. Dono de uma trajetória marcada por títulos como Meninas Malvadas, Mamma Mia! e Os Miseráveis, além de indicação ao Oscar por Mank, o nome de Amanda segue em alta nas telas, mesmo com os pés fincados na terra.