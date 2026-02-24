O Vasco caminha para um dos capítulos mais importantes da sua história recente: a quase conclusão de um acordo bilionário para a venda da sua SAF. Depois de meses de negociações intensas, a diretoria comandada por Pedrinho acertou os últimos detalhes com o empresário Marcos Farias Lamacchia, com expectativa de assinatura contratual entre março e abril de 2026.

A proposta pode girar em torno de R$ 2 bilhões, valor que representa um investimento significativo no futebol vascaíno e promete mudar os rumos financeiros do clube. O interesse de Lamacchia, que é enteado de Leila Pereira — uma das figuras mais influentes do futebol brasileiro — tem chamado atenção tanto pelos números quanto pela repercussão nos bastidores do esporte.

Apesar de ser alvo de questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse por conta da ligação familiar com a presidente do Palmeiras, a diretoria vascaína avalia que juridicamente o negócio é viável, já que não existe vínculo de sangue direto entre as partes. A venda da SAF surge em um momento de reestruturação do Vasco, após a saída de figuras importantes como o meia Coutinho.

A expectativa interna é que a conclusão da transação traga recursos frescos para reforçar o elenco, investir em infraestrutura e estabilizar as finanças do clube, que há tempos busca um investimento à altura de sua grandeza.

Nos bastidores de São Januário, a perspectiva é otimista entre conselheiros, dirigentes e parte da torcida, que veem no acordo a chance de retomar protagonismo no cenário nacional. Ainda há etapas burocráticas a serem cumpridas, mas a sensação é de que o desfecho positivo está próximo — e que o Vasco pode entrar em uma nova fase com mais fôlego financeiro e ambições renovadas.

Vasco quer novo técnico para logo

O primeiro dia do Vasco após a saída de Fernando Diniz foi marcado por reuniões internas, contatos com empresários e sondagens a possíveis substitutos. A movimentação começou ainda no domingo, poucos minutos depois de Pedrinho anunciar oficialmente a demissão do treinador, dando início ao processo de escolha do novo comandante.

A prioridade da diretoria é buscar profissionais que estejam livres no mercado, o que evita negociações com outros clubes e pode acelerar a definição. A ideia é ter o nome definido até o próximo domingo, antes do confronto de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense.