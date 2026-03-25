Por conta da assinatura do Decreto nº 12.884, feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão contar com um valor adicional em seu orçamento de abril.

Isso porque o ato confirmou a antecipação do abono anual, popularmente conhecido como “13º salário do INSS”, que acrescentará um valor equivalente a 50% do total recebido mensalmente pelos segurados ao pagamento.

Destinado a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios como incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão, o montante será encaminhado de forma automática, seguindo o calendário padrão do INSS.

Isso significa que o “13º salário do INSS” não contará com um cronograma próprio, já que será depositado junto ao benefício principal, com base na ordem do número final do benefício (NB). Portanto, o pagamento está previsto para ocorrer nas seguintes datas:

Benefícios até um salário mínimo (R$ 1.621):

NB final 1: 24 de abril;

NB final 2: 27 de abril;

NB final 3: 28 de abril;

NB final 4: 29 de abril;

NB final 5: 30 de abril;

NB final 6: 4 de maio;

NB final 7: 5 de maio;

NB final 8: 6 de maio;

NB final 9: 7 de maio;

NB final 0: 8 de maio;

Benefícios acima de um salário mínimo (até R$ 8.475,55):

NB finais 1 e 6: 4 de maio;

NB finais 2 e 7: 5 de maio;

NB finais 3 e 8: 6 de maio;

NB finais 4 e 9: 7 de maio;

NB finais 5 e 0: 8 de maio.

Segunda parcela do “13º do INSS” já está programada

Vale lembrar ainda que, no mês de maio, os segurados do INSS também contarão com mais um valor adicional, já que a segunda parcela do abono anual será depositada, seguindo a mesma organização, nas seguintes datas:

Benefícios até um salário mínimo (R$ 1.621):

NB final 1: 25 de maio;

NB final 2: 26 de maio;

NB final 3: 27 de maio;

NB final 4: 28 de maio;

NB final 5: 29 de maio;

NB final 6: 1º de junho;

NB final 7: 2 de junho;

NB final 8: 3 de junho;

NB final 9: 5 de junho;

NB final 0: 8 junho;

Benefícios acima de um salário mínimo (até R$ 8.475,55):

NB finais 1 e 6: 1º de junho;

NB finais 2 e 7: 2 de junho;

NB finais 3 e 8: 3 de junho;

NB finais 4 e 9: 5 de junho;

NB finais 5 e 0: 8 de junho.