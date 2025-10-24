A Apple enfrenta nova pressão legal na China. Um grupo de 55 consumidores processou a empresa, acusando-a de monopolizar a distribuição de aplicativos no ecossistema do iPhone. A ação pede que as autoridades antitruste intervenham para garantir o acesso a lojas e métodos de pagamento alternativos.

A iniciativa reacende o debate sobre a coerência das políticas da Apple em diferentes regiões. Segundo os autores da ação, a companhia já flexibilizou seu sistema na Europa e em outros mercados internacionais, mas mantém restrições rigorosas para desenvolvedores e consumidores na China.

O processo apresenta três principais acusações contra a Apple: a exclusividade nos pagamentos de bens digitais, a cobrança de 30% de comissão em compras na App Store e a restrição ao download de aplicativos fora da plataforma oficial. Na Europa, casos semelhantes levaram a empresa a autorizar métodos de pagamento alternativos em alguns aplicativos.

Já na China, a ação reforça a expectativa de que essas mudanças globais também sejam aplicadas ao mercado local. No passado, a Apple já foi processada no país asiático por motivos semelhantes. Na ocasião, um tribunal em Xangai chegou a rejeitar o prosseguimento da ação, mas o contexto global atual é distinto.

Mesmo com o processo em andamento, a Apple continua registrando bons resultados na China. As vendas do iPhone 17 têm superado as expectativas, especialmente do modelo mais popular, que se destaca por unir tecnologia avançada a um preço mais competitivo.

Os países onde o iPhone é mais comercializado