Aos 76 anos, a consagrada apresentadora Ana Maria Braga, ícone da televisão brasileira, também conquistou espaço no mundo rural: ela é proprietária da Fazenda Primavera, uma propriedade com 376 hectares localizada no município de Bofete, no interior de São Paulo.

Esta enorme extensão de terra já chegou a ser usada como locação em algumas edições do programa Mais Você, que Ana Maria comanda por anos nas manhãs da TV Globo. A fazenda, situada a cerca de 195 km da capital paulista, é mais do que um refúgio: lá, a apresentadora desenvolve diversas atividades ligadas ao campo.

Entre elas estão a criação de gado de corte e leite, cultivos variados de frutas e hortaliças, e uma horta orgânica, além de áreas dedicadas ao plantio de eucalipto e, mais recentemente, a um experimento com café orgânico. No coração da propriedade está a casa principal, um casarão de estilo colonial construído em 1960, que combina charme rústico com conforto.

A fazenda também conta com um galinheiro produtivo e uma ampla piscina, reforçando seu papel tanto como espaço de lazer quanto de produção rural. Para Ana Maria Braga, a Fazenda Primavera representa um sonho antigo e uma forma de estar mais próxima da natureza, além de servir como um contraponto à rotina agitada de televisão.

A origem da fortuna de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga construiu sua fortuna ao longo de décadas como uma das apresentadoras mais icônicas da televisão brasileira. Seu sucesso começou em programas regionais e se consolidou com o comando do Mais Você, atração matinal da TV Globo que a tornou conhecida nacionalmente e lhe garantiu contratos publicitários e parcerias valiosas.

Além da carreira na televisão, Ana Maria investiu em negócios próprios, incluindo livros, produtos licenciados e participações em campanhas de marketing. Esses empreendimentos, somados aos rendimentos televisivos, contribuíram para que a apresentadora acumulasse patrimônio suficiente para adquirir e manter a Fazenda Primavera e outros investimentos ao longo dos anos.