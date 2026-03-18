Por muito tempo, o Brasil contou com a Argentina como seu principal cliente na exportação de veículos. Quando o país vizinho compra bem, tudo flui. Porém, no início desse ano, essa relação comercial aparentemente virou um problema.

Queda nas exportações já no começo do ano

O início de 2026 não foi positivo para o setor automotivo no Brasil. Depois de um 2025 forte, as exportações caíram bastante. Nos dois primeiros meses do ano, o Brasil enviou cerca de 59 mil veículos para a Argentina, bem abaixo dos mais de 82 mil no mesmo período do ano anterior, segundo dados do g1.

Alguns mercados até deram sinais positivos, como o México, que aumentou bastante suas compras no setor automotivo em fevereiro. Mesmo assim, esse crescimento não é suficiente para compensar a queda nas vendas para a Argentina.

Impacto direto na produção

Com menos carros sendo exportados, as fábricas no Brasil também sentem o efeito. Ainda segundo dados do g1, a produção aqui caiu cerca de 9% no início do ano, refletindo essa demanda mais fraca. Além disso, a redução na venda de peças indica que o problema não está só nos veículos prontos, toda a cadeia automotiva acaba sendo afetada.

Mercado interno e sinal de alerta

As vendas dentro do Brasil até se mantiveram estáveis, com uma leve queda, mas isso não é suficiente para compensar as perdas no exterior. Outro ponto de atenção é o aumento dos carros importados, que ganham espaço e aumentam a concorrência para as montadoras nacionais.

O momento atual deixa o alerta de que depender muito de um único mercado pode ser arriscado. Para evitar impactos como esse, o setor automotivo brasileiro pode buscar mais clientes pelo mundo, ajudando a reduzir essa instabilidade.