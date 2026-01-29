Eleito Rei da América em 2025 após ser um o principal nome do Flamengo nas conquistas da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o meia Giorgian de Arrascaeta já se preparar para ter um 2026 ainda melhor. Além de buscar mais títulos com o Rubro-Negro, ele visa disputar mais uma Copa do Mundo pelo Uruguai.
Após marcar presença no Mundial de 2022, onde a Celeste Olímpica acabou eliminada ainda na primeira fase, Arrascaeta deve ser convocado pelo técnico Marcelo Bielsa e desembarcar nos Estados Unidos em junho. O Uruguai está no Grupo H da competição e enfrentará Arábia Saudita e Cabo Verde, em Miami, além da Espanha, em Akron.
Dono de 13 gols marcados em 57 jogos disputados com a camisa da Seleção Uruguaia, o meia do Flamengo foi figurinha carimbada durante as Eliminatórias Sul-Americanas. Ao todo, foram oito presenças e dois gols anotados. Com Arrascaeta em campo, o Uruguai somou três vitórias, dois empates e três derrotas.
Somando 28 pontos na competição, a Celeste terminou a disputa por uma vaga na Copa do Mundo na quarta colocação, atrás da atual campeã mundial Argentina, do Equador e da Colômbia. Em busca do hexacampeonato, o Brasil foi apenas o quinto colocado. O continente ainda tem o Paraguai entre os confirmados no torneio.
Filipe Luís 🔴⚫
A agenda da Seleção Uruguaia na Copa do Mundo
15/06, 19h00 – Arábia Saudita x Uruguai – Miami
21/06, 19h00 – Uruguai x Cabo Verde – Miami
26/06, 21h00 – Uruguai x Espanha – Akron
A lista das Seleções campeãs da Copa
- 5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002);
- 4 títulos: Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) e Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014);
- 3 títulos: Argentina (1978, 1986 e 2022);
- 2 títulos: Uruguai (1930 e 1950), França (1998 e 2018);
- 1 título: Inglaterra (1966) e Espanha (2010).
Deixe um comentário