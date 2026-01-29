Eleito Rei da América em 2025 após ser um o principal nome do Flamengo nas conquistas da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o meia Giorgian de Arrascaeta já se preparar para ter um 2026 ainda melhor. Além de buscar mais títulos com o Rubro-Negro, ele visa disputar mais uma Copa do Mundo pelo Uruguai.

Após marcar presença no Mundial de 2022, onde a Celeste Olímpica acabou eliminada ainda na primeira fase, Arrascaeta deve ser convocado pelo técnico Marcelo Bielsa e desembarcar nos Estados Unidos em junho. O Uruguai está no Grupo H da competição e enfrentará Arábia Saudita e Cabo Verde, em Miami, além da Espanha, em Akron.

Dono de 13 gols marcados em 57 jogos disputados com a camisa da Seleção Uruguaia, o meia do Flamengo foi figurinha carimbada durante as Eliminatórias Sul-Americanas. Ao todo, foram oito presenças e dois gols anotados. Com Arrascaeta em campo, o Uruguai somou três vitórias, dois empates e três derrotas.

Somando 28 pontos na competição, a Celeste terminou a disputa por uma vaga na Copa do Mundo na quarta colocação, atrás da atual campeã mundial Argentina, do Equador e da Colômbia. Em busca do hexacampeonato, o Brasil foi apenas o quinto colocado. O continente ainda tem o Paraguai entre os confirmados no torneio.

A agenda da Seleção Uruguaia na Copa do Mundo

15/06, 19h00 – Arábia Saudita x Uruguai – Miami

21/06, 19h00 – Uruguai x Cabo Verde – Miami

26/06, 21h00 – Uruguai x Espanha – Akron

