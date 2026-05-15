Embora o aprimoramento em desempenho, segurança e eficiência energética confira aos veículos contemporâneos a condição de escolhas ideais de compra, o segmento de carros antigos ainda preserva sua relevância com uma parcela expressiva de consumidores.

Um grande representante dessa vertente é o Kadett, da Chevrolet que, mesmo tendo sido lançado há quase 40 anos, não só continua fazendo bastante sucesso, como ainda recebeu o título de “clássico moderno”.

Isso porque seus atributos, como seu visual atemporal e desempenho muito acima da média para a época, ainda impressionam muitos condutores, sobretudo os entusiastas de modelos clássicos.

As linhas mais aerodinâmicas traziam um charme singular ao carro, enquanto seu motor proporcionava uma potência bastante satisfatória. Além disso, a sensação de dirigibilidade esportiva, que se tornava mais nítida em estradas, atraiu muitos admiradores.

O interior do Kadett, composto por um painel mais sofisticado, bancos confortáveis e acabamento diferenciado, também contribuiu para seu sucesso. Com isso, o hatch da Chevrolet conquistou uma posição de destaque no mercado automotivo nacional.

O adeus ao Kadett 1989

Apesar de o Kadett resistir ao tempo e ainda contar com unidades ativas no país, vale lembrar que a Chevrolet encerrou a produção do modelo há décadas, substituindo-o pelo Astra.

Sua trajetória foi encerrada oficialmente em meados de setembro de 1998. Contudo, é importante ressaltar que o carro se despediu das concessionárias com um legado de peso, tendo comercializado mais de 450 mil unidades no país.

E mesmo tendo saído de linha há décadas, para os entusiastas do setor, o hatch figura na lista dos maiores acertos e legados deixados pela Chevrolet em solo nacional. Por esse motivo, é comum ver muitos condutores não apenas preservando o modelo, mas também exaltando-o como um dos carros mais emblemáticos da indústria nacional.