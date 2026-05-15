Campina Grande, na Paraíba, se transforma completamente durante o mês de junho para receber aquela que é considerada a maior festa de São João do Brasil. O evento, reconhecido pelo Instituto Ranking Brasil, reúne milhares de visitantes todos os anos e movimenta a cultura nordestina com música, dança e tradições típicas.

Realizado ao longo de 31 dias, o São João de Campina Grande ocupa diversos polos espalhados pela cidade, mas tem como principal palco o famoso Parque do Povo, conhecido nacionalmente como “o quartel-general do forró”. O espaço recebe shows, apresentações culturais, quadrilhas juninas e atrações que atravessam a madrugada embaladas pelo ritmo nordestino.

A festa se tornou uma das maiores vitrines culturais do Nordeste e atrai turistas de diferentes regiões do Brasil. Além do forró tradicional, o evento mistura gastronomia típica, decoração temática e grandes apresentações musicais, consolidando Campina Grande como uma das cidades mais importantes do calendário junino brasileiro.

Mesmo sendo uma das festas mais famosas do país, muita gente ainda desconhece a dimensão cultural e econômica do evento para a Paraíba. Durante o período junino, hotéis, bares, restaurantes e comércios locais vivem um dos momentos mais movimentados do ano graças ao grande fluxo de turistas.

Casamento coletivo virou uma das atrações mais emocionantes da festa

Além dos shows e quadrilhas, o São João de Campina Grande também é marcado por ações sociais que chamam atenção dos visitantes. Uma das mais conhecidas é o tradicional casamento coletivo realizado no Dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro.

A iniciativa permite que dezenas de casais realizem gratuitamente o sonho do casamento civil e da cerimônia festiva. A prefeitura disponibiliza estrutura completa, incluindo decoração, organização do evento e até roupas para os noivos, transformando o momento em uma das atrações mais emocionantes do São João paraibano.