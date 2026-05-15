Em novembro de 2023, a desenvolvedora Rockstar Games anunciou, por meio de suas redes sociais, que estava trabalhando na nova sequência da franquia Grand Theft Auto (GTA). Apesar disso, mesmo depois de quase três anos, o jogo ainda não foi disponibilizado ao público.

Contudo, após anos de suspense e diversos adiamentos, a expectativa em torno do lançamento de GTA 6 pode finalmente começar a ser recompensada, já que a pré-venda do jogo deve ser iniciada em breve.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, um suposto e-mail encaminhado pela varejista estadunidense Best Buy a afiliados indicou que as encomendas da versão física do jogo terão início já na próxima segunda-feira (18).

O conteúdo, divulgado inicialmente por criadores de conteúdo especializados, como o YouTuber Frogboyx1Gaming, faz menção a uma promoção chamada “GTA 6 Pre Order (Physical Game)” e aponta duração entre 18 e 21 de maio de 2026.

Embora a Rockstar Games ainda não tenha se pronunciado oficialmente, o portal Insider Gaming verificou os e-mails de forma independente e atestou sua legitimidade, afirmando que eles realmente foram vazados pela Best Buy.

GTA 6 poderá ser adquirido de diferentes maneiras e custar até R$ 400

Pouco tempo após o vazamento das informações relacionadas à pré-venda de GTA 6, o insider DetectiveSeeds, reconhecido pelo histórico de acertos na indústria dos games, divulgou novos detalhes que também eram aplamente aguardados pelos fãs, incluindo os possíveis formatos de venda do jogo.

Em suas redes sociais, ele revelou que o game poderá ser comprado de seis maneiras diferentes, sendo três delas digitais e físicas, duas vinculadas a consoles e uma mais exclusiva, que deve oferecer brindes específicos ao comprador.

Embora o insider não tenha revelado informações sobre os preços do novo GTA, estimativas que circulam na comunidade gamer indicam valores entre US$ 60 e US$ 80 (de R$ 300 a R$ 400, aproximadamente). Os custos oficiais, porém, só devem ser divulgados em datas próximas a do lançamento do jogo, em 19 de novembro.