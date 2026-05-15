A fábrica de engarrafamento da Coca-Cola localizada em Ventura, na Califórnia (EUA), vai encerrar suas atividades em julho deste ano. A unidade é considerada uma das mais tradicionais da marca e funcionava há cerca de 114 anos.

O fechamento faz parte de uma estratégia de reorganização da empresa, que está revisando suas fábricas para tornar a operação mais eficiente e melhor estruturada. Agora o foco é concentrar a produção em unidades mais modernas e reduzir os custos logísticos, além de ajustar a rede de distribuição às mudanças do mercado.

Esse processo não começou agora, já que outras unidades na Califórnia também foram fechadas recentemente, como a fábrica de American Canyon, que operava desde 1994 e foi encerrada no ano passado, além de uma unidade de distribuição em Salinas, também desativada no ano passado.

Quem será afetado

Segundo informações do site NSC Total, a decisão impacta 85 funcionários que trabalham atualmente no local. A empresa informou que a maior parte desse grupo, cerca de 68 pessoas, será transferida para outras instalações no sul da Califórnia. Os demais trabalhadores poderão se candidatar a vagas abertas em outras unidades da companhia.

Apesar do impacto aos trabalhadores, a empresa afirma que a intenção é manter a continuidade dos empregos sempre que possível e adaptar sua estrutura ao novo cenário do setor.