Wagner Moura, reconhecido internacionalmente por papéis em filmes e séries de sucesso como Tropa de Elite e Narcos, também chamou atenção recentemente por outro motivo: sua impressionante fortuna. Segundo o site Celebrity Net Worth, o ator brasileiro acumula cerca de US$ 10 milhões, resultado de uma carreira sólida no cinema, na televisão e em projetos internacionais.

Grande parte dessa fortuna vem de seus trabalhos no cinema nacional e internacional, incluindo filmes premiados e séries de destaque mundial. Além de Tropa de Elite, que consagrou Moura no Brasil, sua interpretação de Pablo Escobar em Narcos, da Netflix, o colocou no radar de produções globais e ampliou significativamente sua visibilidade e oportunidades de contrato.

O ator também investe em projetos paralelos, como direção e produção, o que contribui para diversificar sua renda e fortalecer sua posição no mercado audiovisual. Com uma carreira marcada por escolhas ousadas e papéis desafiadores, Wagner Moura não apenas conquistou a crítica e o público, mas também construiu uma fortuna expressiva, que reflete seu talento, dedicação e reconhecimento internacional.

Wagner Moura vira favorito ao Oscar 2026

Faltando poucos meses para o fim do ano, a disputa pelas indicações ao Oscar 2026 começa a esquentar — e o Brasil pode, mais uma vez, marcar presença na maior premiação do cinema mundial. Isso porque Wagner Moura, protagonista do aclamado O Agente Secreto, subiu ao topo do ranking de favoritos ao prêmio de Melhor Ator, segundo o Hollywood Reporter.

Vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, Moura aparece ao lado de grandes nomes como Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) e Michael B. Jordan (Pecadores). Além disso, O Agente Secreto foi escolhido como a indicação oficial do Brasil para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa tem estreia marcada para 6 de novembro nos cinemas.