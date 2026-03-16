A ideia de supermercados fecharem aos domingos começou a ser debatida novamente e tem provocado discussões entre comerciantes e trabalhadores. Redes como Atacadão, Assaí e Carrefour estão observando de perto a situação e podem ser impactados pela medida.

Adaptação de grandes supermercados

Segundo informações do Portal 6, grandes redes já estudam alternativas caso o fechamento aos domingos se torne obrigatório. Algumas estão planejando horários estendidos durante a semana para compensar o fechamento no domingo. A estratégia é manter o fluxo de clientes sem sobrecarregar os funcionários.

O Espírito Santo é atualmente um exemplo prático: em várias cidades, supermercados passaram a não abrir aos domingos. A medida surgiu de acordos entre sindicatos e associações comerciais e inclui exceções para pequenos comércios familiares e estabelecimentos essenciais, como padarias, açougues e lojas de conveniência.

A experiência é acompanhada de perto por autoridades de Goiás, onde a proposta ainda é discutida.

Variações regionais

Ainda segundo o Portal 6, mesmo com a adoção da nova medida, é importante lembrar que cada estado ou município pode estabelecer regras próprias sobre o funcionamento nos domingos. Por isso, a rotina de compras pode variar bastante dependendo da cidade.

Uma nova rotina

Se a tendência se consolidar, os domingos podem se tornar um dia de descanso para muitos trabalhadores do setor, enquanto clientes ajustam os dias para realizar compras.