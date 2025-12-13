Derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia teve de se contentar com uma vaga para a fase preliminar da próxima Copa Libertadores da América. Já pensando em seu planejamento para o próximo ano, o Tricolor de Aço terá de se proteger do forte assédio em cima de um dos queridinhos de Rogério Ceni.

Segundo informações do portal ge.globo, o Orlando City, dos Estados Unidos, já realizou uma proposta oficial pelo atacante Tiago, de 20 anos. Ovs valores, porém, foram considerados inferiores ao desejado pelo Bahia. Diante disso, os norte-americanos avaliam apresentar uma nova proposta para tentar contar com a joia formada na base tricolor.

Tiago em Bahia x Confiança — Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O atacante passou a receber mais chances no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, torneio no qual terminou como artilheiro, incluindo um hat-trick na final. No segundo semestre, Tiago conquistou ainda mais espaço com Rogério Ceni devido à sequência de lesões no elenco do Bahia e à venda de Lucho Rodríguez.

No ano, Tiago teve 11 gols marcados e três assistências em 43 jogos. Curiosamente, o atacante falhou feio na derrota para o Fluminense ao tentar recuar uma bola para o goleiro Ronaldo que acabou interceptada por Paulo Henrique Ganso, que anotou o primeiro gol da vitória carioca por 2 a 0. Thiago Silva aumentou o placar logo depois.

Os clubes brasileiros garantidos na Libertadores 2026