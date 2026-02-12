Um raro ataque a tiros no Canadá deixou dez mortos e 25 feridos na terça-feira (10), após ocorrências registradas em uma escola e também em uma residência; a autora do atentado morreu, segundo autoridades locais. O caso, considerado um dos mais letais da história do país, aconteceu em Tumbler Ridge, pequena cidade com pouco mais de 2 mil habitantes.

Por volta das 13h20 no horário local (19h20 em Brasília), a atiradora iniciou os disparos na Tumbler Ridge Secondary School, instituição de ensino médio que atende aproximadamente 160 estudantes, de acordo com a polícia. Seis vítimas morreram dentro da escola, enquanto outras duas foram encontradas sem vida em uma residência próxima ao colégio.

Uma das vítimas ainda foi socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital, para onde os demais feridos foram encaminhados. Até a última atualização, o estado de saúde dos sobreviventes não havia sido informado. A autora dos disparos foi encontrada morta dentro da escola e, segundo a polícia, há indícios de que tenha tirado a própria vida.

Em um alerta enviado aos moradores durante o ataque, a polícia descreveu a suspeita como uma mulher de vestido e cabelos castanhos. De acordo com o jornal canadense Western Standard, a atiradora foi identificada como Jesse Strang, uma mulher transgênero de 18 anos que estudava na escola.

Ataques desse tipo são incomuns no Canadá

O episódio abalou a cidade e repercutiu em todo o Canadá, onde ataques a tiros são raros — diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos. A legislação canadense é mais rigorosa quanto à compra e ao porte de armas, permitindo que cidadãos tenham acesso apenas mediante licenças específicas e com restrições mais severas.

Além disso, a lei exige que as armas sejam mantidas guardadas, trancadas e descarregadas. Nos últimos anos, o governo do então primeiro-ministro Justin Trudeau adotou novas restrições à posse de pistolas e armas de estilo militar, em parte como reação a episódios de violência armada, incluindo o ataque na Nova Escócia e o massacre em uma escola de Uvalde, no Texas.