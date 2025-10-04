O projeto que prevê a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês foi votado nesta quarta-feira (1) na Câmara dos Deputados. Paralelamente, outro projeto que também trata da isenção vem chamando atenção: de autoria da deputada Luciene Cavalcanti (PSOL-SP), ele propõe que professores e demais profissionais da educação básica e superior sejam isentos do pagamento do imposto.

O argumento do projeto é que ele busca “reconhecer e valorizar esses profissionais essenciais à construção de uma sociedade mais justa” e “diminuir o impacto da carga tributária sobre seus salários, proporcionando-lhes maior poder de aquisição, estimulando o aprimoramento profissional e contribuindo para a valorização de sua carreira.”

A iniciativa, que atualmente aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados, surge em um momento delicado. De acordo com o Correio do Estado, a Prova Nacional Docente (PND) indica um possível apagão de professores: apenas 1,1 milhão dos 2,3 milhões de docentes licenciados se inscreveram para a avaliação.

Especialistas destacam que a isenção do Imposto de Renda para professores poderia servir como um incentivo adicional para atrair e manter profissionais qualificados na educação. Além de aliviar a carga tributária sobre seus salários, a medida tende a melhorar a motivação e a retenção de docentes, contribuindo para a qualidade do ensino.

Caso aprovada, a proposta não apenas beneficiaria financeiramente os educadores, mas também poderia ter impactos positivos diretos na formação de estudantes e no desenvolvimento do país, ao valorizar uma categoria essencial para a sociedade.