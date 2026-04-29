O esporte brasileiro amanheceu de luto com a morte de Moncho Monsalve, ex-técnico da Seleção Brasileira masculina de basquete. O espanhol faleceu aos 81 anos, deixando uma trajetória marcante no cenário esportivo internacional. A notícia foi confirmada nesta terça-feira e rapidamente repercutiu entre torcedores, atletas e dirigentes.

Monsalve comandou a Seleção Brasileira entre 2008 e 2010 e teve papel fundamental em um período importante da equipe. Sob seu comando, o Brasil conquistou a Copa América de 2009, resultado que garantiu vaga no Mundial de 2010. O treinador também foi responsável por ajudar a recolocar a seleção em evidência no cenário internacional.

Moncho Monsalve ex-técnico da seleção brasileira de basquete — Foto: CBB

Além do sucesso com a Seleção Brasileira, Monsalve construiu uma carreira sólida também como jogador e treinador na Europa. Ele foi destaque no basquete espanhol, inclusive defendendo o Real Madrid durante sua trajetória como atleta. Posteriormente, acumulou experiências como técnico em diversos clubes e seleções ao redor do mundo.

A morte do treinador gerou comoção no meio esportivo, com diversas homenagens sendo prestadas por entidades e fãs do basquete. A Confederação Brasileira de Basquete destacou seu legado e importância histórica para a modalidade.

Legado marcante no basquete mundial

Conhecido por sua visão tática e dedicação ao esporte, Monsalve teve uma carreira de mais de cinco décadas ligada ao basquete. Ele contribuiu tanto dentro de quadra, como jogador, quanto fora dela, como treinador e formador de atletas. Sua passagem por diferentes países reforça o impacto global de seu trabalho.

Mesmo após deixar o comando da Seleção Brasileira, seu nome continuou sendo respeitado como uma das grandes referências do basquete. O título da Copa América de 2009 segue como um dos principais marcos de sua carreira com o Brasil. Sua história permanece viva entre fãs e profissionais do esporte.