Durante muito tempo, o Honda Civic foi um dos sedãs mais fáceis de encontrar no Brasil. Mas hoje, a realidade é bem diferente, já que o modelo praticamente desapareceu das lojas, principalmente quando o assunto é versão 0 km. Segundo o g1, a situação ficou ainda mais evidente neste ano, quando apenas sete unidades do Civic foram emplacadas.

Esse sumiço não aconteceu de forma repentina; quando a Honda decidiu encerrar a produção do Civic no Brasil, o carro deixou de ser fabricado aqui e passou a depender de importação. Isso acabou deixando o modelo mais caro e também mais limitado em quantidade disponível.

Com a produção fora do país, o Civic passou a ser vendido em versões mais completas e com tecnologia híbrida, o que aumentou bastante o preço final. Ainda segundo o g1, o veículo aparece no site da marca por R$ 266 mil, o que faz com que ele compita diretamente com outras marcas que têm modelos bem abaixo desse valor. Com isso, e competindo com os sedãs mais acessíveis, ele passou a ocupar um espaço com menos compradores em potencial.

Preferência por SUVs mudou o mercado

Ao mesmo tempo, o mercado brasileiro também mudou. Modelos como o HR-V e o ZR-V ganharam muito espaço, já que os SUVs passaram a ser a preferência da maioria dos consumidores. Essa mudança de interesse fez com que os sedãs, como o Civic, perdessem prioridade dentro das montadoras.

Um modelo que mudou de posição

Ou seja, o Civic não deixou de existir, mas mudou completamente de papel no mercado. Ele saiu da categoria de carro comum e passou a ser um sedã mais caro e tecnológico. O que antes era fácil de ver, hoje virou um modelo difícil de encontrar, resultado das mudanças no mercado e nas escolhas da própria marca.