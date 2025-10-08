A busca por oportunidades de emprego remoto continua em alta, e uma nova leva de contratações promete atrair a atenção de quem deseja trabalhar sem sair de casa. Mais de 100 vagas de trabalho home office foram abertas em diferentes áreas e níveis de experiência, oferecendo salários competitivos, benefícios e flexibilidade de horário.
Em colaboração com a Remotar — o maior portal de vagas remotas do Brasil —, o site TecMundo reuniu uma nova seleção de oportunidades para quem busca um trabalho totalmente remoto. As vagas home office abrangem diversas áreas, como Tecnologia, Design, Marketing e outras. Confira a lista completa a seguir:
Vagas remotas em Administrativo e Financeiro
- Advogado(a) – Direito Bancário na LBCA – Lee, Brock, Camargo Advogados
- Advogado Trabalhista na LBCA – Lee, Brock, Camargo Advogados
- Analista de Cálculo Sênior na Benner
- Analista Contábil na abler
- Analista Contábil/Fiscal Pleno na Contabilizei
- Analista Contábil Sênior – CRC Ativo na Contabilizei
- Analista Contábil Sênior na Riachuelo
- Analista Financeiro Pleno na Silhouette Experts
- Analista de Operações – Júnior na Avenue
- Analista de Planejamento I na LWSA
- Analista de Risco Operacional Pleno na Unicred do Brasil – Núcleo Regional
- Assistente Administrativo na Garimpadas no Linkedin
- Assistente Administrativo – Vaga para PcD na Linx
- Assistente de Operações Financeiras na Oi
- Estágio em Administração (Gestão e Tecnologia) na Grupo Jobz
- Estagiário de Operações na BrandMonitor
- Gerente de Planejamento na Tahto – Staff e Executivo
- Jovem Aprendiz – Financeiro na Cortex
- Operador de Captação na Instituto Infnet
- Tech Recruiter / Talent Acquisition na MJV Technology & Innovation
- Técnico de Suporte Contábil/Escrita Fiscal na JDREL
Vagas remotas em Design / UX / UI
- Analista Experiencia Usuario II na Ânima Educação
- Analista Júnior de Experiência do Usuário UI – Vaga para PcD na TOTVS
- Designer Gráfico na Cheeeeese Design e Publicidade
- Designer Gráfico na Logiks Tecnologia
- Designer Gráfico Junior – Motion na Road
- Designer de Produto UI/UX na Segware
- Designer UX/UI na Garimpadas no Linkedin
- Designer UX/UI Pleno na A3Data
- Editor(a) de Vídeo Remoto – EdTech na The Cloud Bootcamp
- Estágio em Designer na Road
- Estagiário(a) em Design Gráfico na DOA COMM
- Estagiário de UX/UI Designer na 3CON Consultoria e Sistemas
- Product Design Pleno na LWSA
- Product Designer Pleno – Base ERP na Asaas
- Product Designer Sênior na Gringo & Zapay
- Product Designer Sr. na Conexa
- Senior UX/UI Designer na Dentsu World Services
- UX Researcher Pleno na ília digital
- UX Writer – Content Designer na ioasys
- Web Designer Pleno na Spread Tecnologia
Vagas remotas em Produto
- Analista de Pesquisa e Insights Pleno na iFood
- Analista de Projetos na It4us
- Analista de Relações com Investidores Júnior na Méliuz Carreiras
- Gerente de Projetos Sr. na Globalweb Corp
- Gestor (a) de Projetos na Gentia
- Product Manager na Bernoulli Educação
- Product Manager na Spread Tecnologia
- Product Manager na MJV Technology & Innovation
- Product Manager III – Produto Disrupt | Tech na iFood
- Product Manager (Seguros) na Asaas
- Product Owner na Verity
- Product Owner III na Stefanini Group
- Product Owner Pleno na SoftExpert
- Product Owner Pleno na Onisys
- Product Owner Pleno na LWSA
- Product Owner Sênior na Stefanini Group
- QA Accessibility Specialist na Extractta
- Specialist Product Manager – Vaga para Mulheres na Neon
Vagas remotas em Programação / Data Science / QA
- Analista de BI Sênior na Vetta
- Analista de Dados/BI na trampos
- Analista de Dados (Power BI) Junior na DBC Company
- Analista DevOps Sênior na Stefanini Group
- Analista de Qualidade na Aliare
- Angular Frontend Developer Sênior na Verity
- Cientista de Dados (IA e Python) na Stefanini Group
- Cientista de Dados Pleno na Vetta
- Desenvolvedor(a) backend pleno l (ruby/golang) na grupo enjoei
- Desenvolvedor(a) Full Stack Sênior na Sami
- Desenvolvedora Java Backend (Júnior) na Knewin
- Desenvolvedora Java Fullstack Sênior na Knewin
- Desenvolvedora .Net (IA) Sr. na Softplan + Starian
- Desenvolvedora PHP Júnior – PcD na 1Doc
- Desenvolvedora de Software Senior – Android (Time de Apps) na Grupo OLX
- Engenheiro(a) de Software Full Stack Sênior na Asaas
- Estágio em TI – Suporte na Grupo Carbel
- Full Stack Engineer Pleno na Intelipost
- Mid Backend Developer – PHP/Kotlin na invillia
- Senior Data Engineer na AGGRANDIZE
- Software Developer in Test na +A Educação
- Software Engineer Back End Pleno na Conexa
- Senior Full Stack na AdriStars
