Os 95.784 candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 residentes em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão o segundo dia de provas no próximo domingo (7). O cronograma diferenciado em relação às demais regiões do país ocorreu devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), sediada em Belém.

Do total de inscritos, 21.775 são concluintes do ensino médio. Belém lidera com o maior número de participantes, somando 69.647 candidatos, seguida por Ananindeua, com 22.183, e Marituba, com 3.954. As informações constam no Painel do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos dos três municípios devem conferir o local de prova por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante do Inep. O documento também traz o número de inscrição, as datas e horários das provas, além de informar se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social, quando aplicável.

No primeiro dia de provas, no último domingo (30), os participantes precisaram escrever uma redação sobre o tema: “A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”. Além disso, eles resolveram 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas e suas tecnologias.

Preparação e atenção aos detalhes para o segundo dia de provas

Com o segundo dia de aplicação do Enem se aproximando, é fundamental que os candidatos revisem horários, locais e documentos necessários para evitar imprevistos. Ter o Cartão de Confirmação de Inscrição em mãos e conferir todas as informações garante maior segurança e tranquilidade na hora da prova.

Além disso, é importante organizar materiais permitidos, como canetas de tinta preta e documentos de identificação, e planejar o deslocamento até os locais de prova. Pequenos cuidados podem fazer diferença, garantindo que os estudantes aproveitem melhor o tempo e se concentrem nas questões de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias.