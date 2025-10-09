O salário mínimo previsto para 2026 é de R$ 1.631, segundo o projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), entregue pelo governo federal ao Congresso Nacional no final de setembro. O reajuste considera a inflação acumulada mais um ganho real de 2,5%. Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.518.

Segundo o PLOA (PLN 15/2025), o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 2,44% em 2026, enquanto a inflação prevista para o próximo ano é de 3,6%. O projeto também estabelece um teto para despesas primárias de R$ 2,428 trilhões.

Além disso, o projeto estabelece a meta de resultado primário em R$ 34,3 bilhões, correspondente a 0,25% do PIB, e garante o cumprimento dos pisos constitucionais: R$ 245,5 bilhões para a saúde (15% da receita corrente líquida), R$ 133,7 bilhões para a educação (18% da receita líquida de impostos) e R$ 83 bilhões destinados a investimentos (0,6% do PIB estimado para 2026).

Para assegurar que o Orçamento de 2026 seja aprovado ainda este ano — ao contrário do ocorrido com o Orçamento de 2025, que só foi aprovado em abril —, os parlamentares já estão na etapa final de análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

O reajuste do salário mínimo impacta diretamente milhões de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais que têm seus pagamentos vinculados ao valor mínimo. Com o aumento, também há efeito sobre o poder de compra, podendo refletir no consumo, na arrecadação de impostos e no planejamento das contas públicas.

Evolução do salário mínimo no Brasil

1936: Criação do salário mínimo com o valor inicial de Cr$ 200 (cruzeiros), voltado para proteger trabalhadores urbanos.

1980–1990: Período de forte inflação, quando o salário mínimo sofreu constantes reajustes e perdeu valor real várias vezes.

1994: Estabilização econômica com o Plano Real, permitindo que o salário mínimo ganhasse maior poder de compra.

2000 em diante: Adoção de política de valorização do salário mínimo, incluindo reajustes atrelados à inflação mais crescimento do PIB, garantindo aumento real aos trabalhadores.

2025: Salário mínimo vigente de R$ 1.518, com impacto direto em aposentadorias e benefícios sociais.